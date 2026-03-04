A ministra das Finanças deu o aval a uma adenda ao contrato celebrado entre o Governo angolano e e a Norton Rose Fulbright, uma das maiores e mais caras firmas de advogados do mundo, duplicando de 4,9 para 9,7 milhões de dólares o valor da prestação de serviços.

Esta adenda, verificou o Novo Jornal no despacho que autoriza o procedimento, é assinada "de modo a garantir a execução eficiente e adequada do contrato 001/UGD/MINFIN/2025.

Será o director-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública a negociar, assinar e formalizar a adenda, bem como a praticar todos os actos necessários à execução da alteração contratual autorizada, incluindo o reajuste do preço, determina a ministra das Finanças.

No início do ano, como avançou o Novo Jornal, o Governo angolano renovou o contrato de serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas com a empresa Norton Rose Fulbrigth, por 4,97 milhões de dólares.

Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, esta renovação visa "a conclusão dos serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas, prestados pela sociedade de advogados de direito inglês Norton Rose Fulbright, bem como "garantir a execução eficiente" de um contrato de 2025.

A adenda ao contrato foi autorizada pelo Presidente da República, que delegou na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação, celebração e assinatura de todos os procedimentos.

Esta empresa de advogados presta serviços de consultoria jurídica ao Governo angolano há vários anos, nomeadamente na negociação dos financiamentos no mercado internacional e na formação das equipas da Unidade de Gestão da Dívida e do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças.