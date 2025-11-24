O presidente da Comissão da União Africana (UA) pediu esta segunda-feira, 24, em Luanda, mais transparência no acesso ao capital, frisando que os custos para os empreendedores africanos não são os mesmos que para os outros.

Mahmoud Ali Youssouf, que intervinha na abertura do encontro empresarial AU-EU Business Fórum 2025 (nas siglas e designação em inglês), que decorre na capital angolana no quadro da 7.ª cimeira União Europeia-União Africana, frisou que cada vez mais países africanos melhoram o seu ecossistema de investimentos e "preparam terreno para atingir mais capital europeu".

Segundo Mahmoud Ali Youssouf, não há razões económicas válidas "para uma situação assim", em que o aceso a capital tem mais custos para os africanos.

As instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio), concedem mais empréstimos, assistência financeira e ajudas na promoção do livre comércio á Argentina "do que todos os Estados africanos. Isso não é normal", disse, lamentando igualmente a questão desvantajosa da sustentabilidade da dívida para os países africanos.

"A sustentabilidade da dívida é uma questão essencial para o futuro das economias africanas", acrescentou.

Na sua intervenção, Mahmoud Ali Youssouf abordou também desafios que o continente ainda enfrenta, destacando o digital, que poderia "ser uma oportunidade de transformação para a economia africana", pedindo mais investimentos nesta área.

"Precisamos de mais investimentos em inovação, tecnologia, inteligência artificial, em termos mais amplos, na economia digital. Só para dar um exemplo, a China e os Estados Unidos estão a investir milhares de milhões de dólares em desenvolvimento da inteligência artificial. Nós não temos esse dinheiro no continente", disse.

O responsável defendeu apoio para o desenvolvimento mútuo e benefício de todos, garantindo que "não há dúvidas de que o continente africano será o poder do crescimento global nas próximas décadas".

"Para esse propósito, precisamos investir juntos nesses sectores de adição de alta valorização", disse o presidente da Comissão Africana.