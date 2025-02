O Grupo Parlamentar da UNITA deu entrada na Assembleia Nacional de vários pedidos de audição parlamentar, com carácter de urgência, a vários membros do Executivo, entre os quais as ministras das Finanças e da Saúde.

A UNITA quer que a ministra Vera Daves preste esclarecimentos ao Parlamento sobre o desvio dos impostos dos angolanos no valor de 7 mil milhões de kwanzas; sobre o Sistema de Controlo Interno da Administração Geral Tributária (AGT); e sobre o atraso no pagamento dos fundos de funcionamento das unidades hospitalares.

Já a ministra da Saúde deverá responder, segundo o GP da UNITA, sobre a situação actual do surto da cólera que afecta o País; os recursos disponíveis para o combate ao surto; as medidas de políticas públicas estruturantes para o combate à cólera; e o nível de execução do objectivo seis da Agenda 2030 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Grupo Parlamentar do maior partido da oposição pretende igualmente que os ministros de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, do Interior, da Defesa, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, das Relações Exteriores e dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás prestem esclarecimentos sobre a situação política e militar no leste da RDC e o estado do processo de paz sob os auspícios do Presidente da República de Angola; a situação do contingente das Forças Armadas Angolanas (FAA) no leste da RDC; o estado de prontidão das Forças de Defesa e Segurança destacadas na fronteira leste, com a RDC; a suspensão do processo de incorporação militar nas Forças Armadas Angolanas (FAA), o contrabando de combustível na fronteira com a RDC; e os atrasos salariais dos funcionários de Embaixadas da República de Angola em vários países.

A UNITA pede também a presença do ministro da Juventude e Desporto para que esclareça sobre o convite formulado à Selecção Argentina de Futebol, no quadro das festividades do cinquentenário da Independência Nacional.