Segundo o líder do maior partido da oposição em Angola, no discurso de abertura das XII jornadas parlamentares do "Galo Negro" que decorrem em Cabinda, as adjudicações sem concurso público e por contratações simplificada têm sido rubricadas pelo titular do poder executivo "em catadupa e num ritmo frenético".

A UNITA diz ter concluído que em contratos simplificados foi gasto, entre 2018 a Dezembro de 2024, o equivalente a 32 mil milhões kz (mais de 700 milhões de dólares), um valor que considera muito elevado.

"Grandes obras e empreitadas públicas acabam geralmente inquinadas por processos e vícios de cartel. De tais processos marginais às normas genuínas de contratações públicas estão a nascer novos milionários e novos monopólios", afirmou Adalberto Costa Júnior. E acrescentou: "Enfim, é a corrupção instalada em novos moldes e métodos, seguindo completamente à solta".

Segundo o "Galo Negro", no final destas Jornadas o Grupo Parlamentar da UNITA vai explicar em todos os locais o que tem feito para melhorar Angola.