"O meu patrão é o meu povo, não quero mais nenhum", disse Samora Machel em 1974. Filipe Nyusi, durante a sua tomada de posse em Janeiro de 2015, disse: "O povo é o meu patrão. O meu compromisso é o de servir o povo moçambicano como meu único e exclusivo patrão". Na semana passada, foi a vez do Presidente João Lourenço, durante uma visita ao Cazombo, capital da província do Moxico-Leste: "O povo é o meu patrão", tudo em reacção às críticas da oposição, da sociedade civil, jornalistas e outros entes que criticam as políticas e decisões do seu Executivo. Adormecemos num dia empregados e acordámos no outro como patrões. A política é uma verdadeira caixinha de surpresas e um verdadeiro reino do imprevisível.