Tudo aconteceu por volta das 20:00, no bairro Popular, município do Cuito, quando a adolescente, de 15 anos, saiu de casa sem a permissão dos pais que suspeitavam que se tinha ido prostituir.
Ao regressar, o pai enfurecido com a situação amarrou as mãos e os pés da menina com uma corda e depois começou a espancá-la.
Quando notou que a filha estava morta, conta o SIC, "sob cumplicidade da sua esposa, o homem levou os restos mortais da menor para o hospital do Piloto para fazer crer que a morte ocorreu na unidade devido à demora no atendimento".
A perícia foi feita junto do laboratório criminalístico que confirmou que a morte da adolescente foi por espancamento e asfixia mecânica.
Após esta descoberta, o agressor meteu-se em parte incerta, mas a mulher do acusado, de 34 anos, foi detida por omissão do homicídio qualificado e encaminhada para o juiz de garantias. "A detida testemunhou os factos e ainda assim não denunciou, permitindo a fuga do seu esposo para lugar incerto", concluiu o SIC.