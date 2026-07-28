Na província do Bié, um homem está a ser acusado de espancar a filha até à morte, suspeitando que saiu de casa durante a noite sem o seu consentimento para se prostituir. O Serviço de Investigação Criminal (SIC) local informou que a mãe da vítima ajudou o marido a esconder o cadáver.

Tudo aconteceu por volta das 20:00, no bairro Popular, município do Cuito, quando a adolescente, de 15 anos, saiu de casa sem a permissão dos pais que suspeitavam que se tinha ido prostituir.

Ao regressar, o pai enfurecido com a situação amarrou as mãos e os pés da menina com uma corda e depois começou a espancá-la.

Quando notou que a filha estava morta, conta o SIC, "sob cumplicidade da sua esposa, o homem levou os restos mortais da menor para o hospital do Piloto para fazer crer que a morte ocorreu na unidade devido à demora no atendimento".

A perícia foi feita junto do laboratório criminalístico que confirmou que a morte da adolescente foi por espancamento e asfixia mecânica.

Após esta descoberta, o agressor meteu-se em parte incerta, mas a mulher do acusado, de 34 anos, foi detida por omissão do homicídio qualificado e encaminhada para o juiz de garantias. "A detida testemunhou os factos e ainda assim não denunciou, permitindo a fuga do seu esposo para lugar incerto", concluiu o SIC.