Chegou o dia do tão esperado do jogo amistoso entre Angola e Argentina no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, com previsão de casa cheia, depois de os mais de 48 mil bilhetes colocados à venda ao público terem esgotado.

Nas ruas, nos locais de trabalho, nos táxis... em todo o lado a conversa é somente em torno do jogo rijo entre Angola e Argentina marcado para as 17:00.

Milhares de adeptos estão expectantes para verem jogar no relvado do Estádio 11 de Novembro a maior referência do futebol mundial, Lionel Messi, oito vezes bola de ouro pela FIFA, o conhecido "FIFA The Best".

Os argentinos já estão em território angolano desde as 21:00 desta quinta-feira,13, e após a sua chegada, o técnico Lionel Scaloni expressou o desejo de que os angolanos desfrutem da partida, "que é o mais importante neste clima de celebração de 50 anos de Independência Nacional".

O craque do futebol mundial Lionel Messi, e companheiros, pisam, pela primeira vez, o relvado do 11 de Novembro, esta tarde, minutos antes do jogo, para adaptação.

Lionel Messi, de 38 anos, que brilhou no Barcelona de Espanha, joga actualmente no Inter Miami dos Estados Unidos de América, e é a maior referência da selecção argentina, depois do já falecido Diego Armando Maradona.

Os angolanos, eufóricos, vão preencher a totalidade dos acentos do Estádio 11 de Novembro para verem jogar presencialmente Lionel Messi, o único craque que "compete" com o português Cristiano Ronaldo, cinco vezes "FIFA The Best".

Em conferência de imprensa a partir do hotel onde estão hospedados os argentinos, o técnico Lionel Scaloni afirmou que os seus pupilos terão pela frente "um adversário difícil".

Quanto aos jogadores que irão alinhar, Lionel Scaloni adiantou que Messi irá para o relvado e que outros campeões do Mundial de 2022 também estarão.

Da parte de Angola, o capitão da selecção nacional, Fredy Ribeiro, disse que será um jogo especial e que o grupo está concentrado na partida.

Quanto aos adeptos, mostram-se todos eufóricos com a expectativa de ver jogar a selecção campeã do mundo em 2022, com a sua maior estrela, no 11 de Novembro.

Sobre o resultado do jogo, os angolanos estão convictos na vitória da selecção da Argentina, mas esperam que os Palancas Negras não sejam goleados.

O Novo Jornal apurou que várias caravanas de adeptos de diversas províncias do País estão a caminho de Luanda para se juntarem aos milhares de outros adeptos do futebol para apoiar os Palancas Negras.

Pelo facto de o jogo ser de risco, o comando da província de Luanda da Polícia Nacional mobilizou mais de três mil efectivos para o asseguramento e diz que está preparada para eventuais ameaças que possam surgir antes, durante e após do jogo.

Segundo o comandante provincial de Luanda, todas as viaturas e adeptos serão devidamente revistados.