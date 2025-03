Ver um elefante na sala é saber que um tema vai causar turbulência e, como tal, todos vêem-no, mas ignoram ou assobiam para o lado, fingindo não o ver. Nesse tempo sem reacção, o elefante não desaparece, antes, vai crescendo e a sala ficando cada vez menos espaçosa. Haverá um problema com o elefante, ou é, na verdade, um problema de quem não o quer ver? A Movicel é um verdadeiro elefante na sala e agora a empresa acaba de despedir 80% dos seus trabalhadores, sem garantias de pagamento de salários em atraso. O Estado, por via do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), investiu 41 milhões de dólares na empresa desde 2019 e, sem garantias de retorno deste investimento, a questão que se coloca é a seguinte: Onde foi parar o dinheiro da Movicel?