Um comboio de mercadorias do Caminho de Ferro de Luanda (CFL) descarrilou na quarta-feira no troço entre Quinzenza, em Malanje, e Lucala, no Cuanza-Norte, sem causar vítimas. A empresa aponta, numa avaliação preliminar, o elevado estado de degradação da linha como uma das causas presumíveis do acidente.

A composição, formada por uma locomotiva C30 e dez vagões-cisterna vazios destinados ao transporte de gás, fazia a ligação entre a estação de Malanje e a dos Musseques, em Luanda.

O descarrilamento ocorreu por volta das 13h25, no ponto quilométrico 288+000 da via, no troço entre a estação de Quinzenza, em Malanje, e Lucala, na província do Cuanza-Norte, envolvendo a locomotiva e um dos vagões-cisterna.

Após o acidente, os dois veículos percorreram cerca de 25 metros, sem registo de mortos ou feridos.

O CFL informou que equipas técnicas da empresa e do Instituto Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes e Incidentes nos Transportes foram mobilizadas para o local para repor as condições de circulação e apurar as causas do descarrilamento.

A empresa ferroviária indicou ainda que o troço de 215 quilómetros entre Zenza do Itombe e Cacuso apresenta um elevado estado de degradação, situação apontada como uma das causas presumíveis do acidente.