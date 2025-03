Comissão de Carteira e Ética multa jornalistas Amílcar Xavier, Guilherme da Paixão e Leda Macuéria, por infracções, e suspende Augusto José, da RNA

A Comissão de Carteira e Ética (CCE), órgão que rege a actividade jornalística no país, multou os jornalistas Amílcar Xavier, Guilherme da Paixão, Leda Macuéria, da TV Zimbo, Yolanda Manuel e Claudete Silva, da TPA, por actividades incompatíveis com o exercício do jornalismo, soube o Novo Jornal. O jornalista Augusto José, da Rádio Nacional de Angola, foi suspenso por dois meses.