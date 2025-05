O pastor foi detido após uma denúncia que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) recebeu horas depois de a crente ter morrido, no município do Lubango, explica o porta-voz do SIC-Huila, Segunda Quitumba.

O acusado alojava os crentes com alguma patologia em cabanas desprovidas de qualquer estrutura sanitária e assistência médica, situação esta que segundo o SIC culminou com o falecimento da mulher que ali se encontrava.

No local foram encontrados dezenas de pacientes internados, sendo que para este efeito o pastor exigia que o pagamento fosse em dinheiro vivo.

Os indivíduos acolhidos naquele recinto eram fiéis da congregação que apresentavam diferentes tipos de doenças, mas o pastor alegava que eram manifestações espirituais.

Porém, no lugar foram encontrados uma mulher grávida com antecedentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC), crianças com sintomas de cefaleia e paludismo e adultos com perturbações mentais.

Quanto ao pastor, vai ser encaminhado para o juiz de garantias, enquanto diligências prosseguem para localizar os comparsas, conclui o SIC.