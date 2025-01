Um grupo composto por 16 elementos foi detido pela Polícia Nacional acusado de assaltos às instalações do gabinete de infra-estruturas da administração municipal de Waku-Kungo e no Centro Prisional para Jovens, na província do Kwanza-Sul.

Os indivíduos, com idades entre os 17 e os 35 anos, realizavam os assaltos armados com armas de fogo e, para além destas instituições, também interpelavam pessoas na via pública, de acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional, Tomás Filipe António.

Durante a operação, foram apreendidas em posse dos marginais quatro pistolas Macarov, cinco carregadores, 19 munições, uma catana, um alicate grande de corte de ferro, três computadores, sendo dois de mesa e um portátil.

A quadrilha, que foi encaminhada para o juiz de garantias, está a ser acusada de posse ilegal de armas de fogo, vandalização de bens públicos, furtos e roubos em instituições públicas, acrescenta o subinspector, Tomás Filipe António.