O Presidente da República determinou a reserva de 1% das acções do Estado no capital do Banco de Fomento de Angola, para aquisição, "em condições especiais", pelos trabalhadores, gestores e membros dos órgãos sociais, no âmbito do processo de privatização.

O Governo prevê privatizar, no primeiro semestre de 2025, pelo menos três activos.

O presidente do conselho de administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado disse recentemente que "o Banco de Fomento Angola está em fase avançada para ser listado na bolsa, o que poderá aumentar significativamente o volume de transações na BODIVA".

"A Unitel também está em preparação para sua entrada em bolsa, embora o processo seja mais complexo face à natureza das suas operações. Adicionalmente, 15% da TV Cabo estão a ser preparados para colocação no mercado, com previsão de concretização até ao final do ano", anunciou.​

O Chefe de Estado delega na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes no âmbito do procedimento, incluindo a contratação de serviços de intermediação financeira.