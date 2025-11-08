ADRA, Mosaiko e Movimento Cívico Mudei acusam Governo de não levar adiante as contribuições colhidas dos parceiros sociais. Responsável pela Comunicação Institucional do Ministério das Finanças (MINFIN), Luísa do Nascimento, garante que o Executivo levou em conta as sugestões no âmbito da auscultação.

Se Agostinho Neto vai ser outorgado na Classe de Honra, a mais alta Organizações da sociedade civil criticaram o Executivo por não ter levado em conta as sugestões para o enriquecimento da proposta do OGE 2026 na sede da auscultação pública realizada pelo Ministério das Finanças (MINFIN). Em resposta à inquietação das organizações cívicas, o MINFIN minimiza as acusações e sublinha que a explicação das auscultações feitas aos parceiros sociais se encontra em anexos ao portal da instituição.

A proposta do OGE para o exercício económico de 2026 já está na Assembleia Nacional (AN), com uma despesa total de 33 mil milhões de dólares, menos 1 bilião em relação ao deste ano (2025).

O contexto atual exige, cada vez mais, a participação dos parceiros sociais na divulgação do OGE, a fim de contribuir com sugestões para o estabelecimento de prioridades.

