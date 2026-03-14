Com os preços das pinturas feitas à mão e na hora a variarem entre 6 e 20 euros, Gaspar Silva sublinha que consegue pagar as contas, pois sobrevive da arte. O angolano sonha pintar também a Baía e a Marginal de Luanda.

Se para algumas pessoas a Ponte D. Luís, no Porto, é apenas uma atracção, onde diariamente milhares de turistas de vários pontos se deslumbram com a sua vista maravilhosa, convidativa para fotografar ou filmar, para outros é o local ideal para fazer dinheiro. É o caso de Gaspar Silva, cidadão angolano de 42 anos, que ganha a vida no local fazendo retrato da Ponte D. Luís, reconhecida também como Património Mundial da UNESCO.

É logo à entrada da estrutura (sentido Porto e Vila Nova de Gaia) que este angolano de Viana montou o seu "improvisado atelier" ao ar livre, pendurando várias imagens da ponte D. Luís pintadas à mão numa das paredes da infra-estrutura, facto que faz com que não passe despercebido pelos visitantes, aliás foi assim que a nossa equipa o encontrou.

Ao Novo Jornal, Gaspar Silva revela que os motivos que o levaram a optar por pintar a cidade do Porto foram por ser uma cidade acolhedora e que inspira. "O gosto por fazer retratos dos monumentos do Porto surge na inspiração da beleza que tem essa cidade, nas cores, luz e o contraste que combina com os meus gostos enquanto artista", conta.

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