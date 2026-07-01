O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje apreendeu 11 toneladas de liamba e desactivou mais um campo de cultivo nos municípios de Xandel e Cambundi-Catembo, numa acção de combate ao narcotráfico.

Segundo o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Augusto André Barros, os actos de apreensão e desactivação ocorreram esta terça-feira, 30, durante uma operação que está a ser desenvolvida naquela província.

"Os proprietários da lavra meteram-se a monte tão logo tomaram conhecimento da presença das forças policiais no local", acrescentou, ressaltando que diligências já decorrem para os deter.

Os agentes do SIC apreenderam igualmente 125 quilogramas de liamba, camuflados em sacos de ráfia, que estavam prestes a ser despachados.

Há duas semanas, o Serviço de Investigação Criminal em Malanje apreendeu ainda mais de dez toneladas e desactivou um campo de cultivo de 15 hectares, detendo um dos maiores fornecedores da droga daquela região.