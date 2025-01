A TAAG-Linhas Aéreas de Angola anunciou em comunicado que a partir de Fevereiro os voos para a Repúblicas do Congo (Brazzaville) e Democrática do Congo (Kinshasa) passam a ser operados a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), localizado em Icolo e Bengo.

As ligações domésticas do Lubango, Catumbela, Huambo, Cuito (Bié), Menongue (Cubango), Namibe e Ondjiva (Cunene), passam igualmente a ser operados a partir do AIAAN.

Estas conexões regionais, diz a TAAG no comunicado, irão activar os procedimentos, equipas e serviços relacionados com os voos de tipologia internacional, elevando o grau de conformidade das diversas entidades multissectoriais, que operam no ecossistema aeroportuário.

Para a companhia aérea nacional, a adopção desta metodologia, vai ao encontro das melhores práticas de gestão da mudança na aviação civil, permitindo aos stakeholders optimizar a sua capacidade de resposta, antes da transferência total dos voos para o AIAAN, nomeadamente as rotas intercontinentais, e de maior tráfego, que irão migrar para o Aeroporto Dr. António Agostinho Neto, no final do primeiro trimestre de 2025.