"Arrogância e petulância são os valores que, infelizmente, fomos cultivando ao longo destes anos, promovendo a incompetência, a desinteligência e a mediocridade. Colhemos o que inadvertidamente fomos semeando". Essa afirmação é parte de um desabafo de um militante do MPLA, após o seu partido ter perdido Luanda para o principal adversário, a UNITA. Os eleitores deixaram uma mensagem ao partido que (ainda) governa o País: "Ou vocês governam a pensar em nós, ou nós lhes mostramos quem realmente manda pela via do voto"! O desaire do MPLA em Luanda mostra que houve quem não soubesse fazer leitura dos sinais dos tempos, do eleitorado jovem, das dinâmicas comunicacionais, quem não soubesse perceber o curso e o discurso, quem não soubesse ler o texto e o contexto. A vitória da UNITA em Luanda resulta de um "estudante aplicado" que teve as lições estudadas e a derrota de um "mestre sabichão" que pensava que já sabia tudo e nada mais havia para aprender.