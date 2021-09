A organização Ordem, Firmeza e Fé (OFF) promoveu, em Portugal, a apresentação da mais recente obra literária do historiador Patrício Batsîkama, intitulada O legado de Ñsîmba Vita (Kimpa Vita), Simon Kimbangu e Simão Gonçalves Toco. A apresentação do livro, publicado sob chancela da editora Mayamba, ocorreu no hall da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo - Os Tocoístas, num acto que contou com a presença de altos responsáveis das igrejas Kimbanguista e Tocoísta.

O livro, de 248 páginas, contém cinco capítulos. No primeiro, o autor aborda questões como a evangelização, a guerra civil e faz uma "viagem" à vida de Ñsîmba Vita, poetisa e nacionalista angolana. O segundo fala sobre os capuchinhos que, pela primeira vez, apresentaram ao mundo a profetisa Dona Beatriz, mais conhecida por Kimpa Vita. Na obra, Patrício Batsîkama aborda também a versão da tradição oral para sustentar a sua tese sobre as figuras em destaque.

O terceiro capítulo de O Legado de Ñsîmba Vita (Kimpa Vita), Simon Kimbangu e Simão Gonçalves Toco apresenta a origem social de Ñsîmba Vita, que é a síntese da análise do capítulo anterior. Já no quarto capítulo, o também docente universitário apresenta o conceito de religião no antigo Kôngo e da sociedade secreta "kimpasi", de modo a fazer os seus leitores perceberem o conflito cultural na percepção da religião nos séculos XVII e XVIII. Por fim, no último, explica o legado da profetisa, especificamente a questão do Kimbanguismo e Tocoísmo, por um lado; por outro, escreve sobre o Umbanda e o Candomblé.