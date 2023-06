O basquetebolista norte-americano Reggie Dennis Benjamin Moore "Reggie Moore", de 42 anos, que jogou pelo Petro de Luanda, 1° de Agosto e Interclube, foi esta segunda-feira,12, encontrado morto na sua residência, no bairro da Maianga, município de Luanda, soube o Novo Jornal junto da SIC-Luanda.

As causas da morte do atleta continuam por apurar, mas o Serviço de Investigação Criminal avançou que a morte do ex-extremo-poste que em 2013 adquiriu a nacionalidade angolana, se deveu a um possível enforcamento.

Roggie Moore representou várias vezes a selecção angolana em africanos, mundiais e jogos olímpicos.

O extremo-poste, de 2,02 metros de altura, representou a selecção angolana no Afrobasket da Costa do Marfim em 2013, da Tunísia em 2015 e Senegal em 2017. Sagrou-se campeão africano de clubes pelo 1.º de Agosto em 2012 e 2013, e também pelo Petro de Luanda em 2015.

"Roggie Moore" nasceu na cidade de Lemoore, no Estado da Califórnia, Estados Unidos da América.

Antes de vir a Angola, em 2009, jogou em países como Noruega (Asker Aliens), por Portugal (Belenenses), Alemanha (Gieben 46ers), Israel (Maccabi Givat Shmuel e Maccabi Rishon LeZion) e pela Espanha (Unión de Las Palmas e Illescas).