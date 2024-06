Futebol: Petro pode deixar "escapar" a sua estrela para o Orlando Pirates da África do Sul

A formação do Petro de Luanda, campeão do Girabola 2023/24, pode deixar "escapar" a sua estrela para os sul-africanos do Orlando Pirates que está disposto a desembolsar o valor de 600 mil dólares para ter o passe do melhor jogador do clube campeão.