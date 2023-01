Após interrupção nos últimos dois anos, devido às restrições impostas pela Covid-19, o Campeonato Provincial sénior feminino de Luanda inicia-se no próximo dia 04 de Fevereiro, com 12 equipas, com destaque para o Petro de Luanda e o Interclube, na condição de estreantes.

Pela primeira vez na história do futebol feminino a nível da província de Luanda, o campeonato sénior será disputado pelos três grandes da capital, com os estreantes Petro de Luanda, Interclube e 1.º de Agosto, sendo esse último vedeta e actual campeão em título, apurou o Novo Jornal junto da organização do evento.

De acordo com a Associação Provincial de Futebol de Luanda (APFL), a presente edição da prova, que desde 2020 se viu interrompida devido à Covid-19, neste seu reatamento, arranca a 04 de Fevereiro e vai ter a participação de 12 equipas, num modelo de disputa de todos contra todos, em duas mãos.

Malu FC, Sol Nascente FC, Paulo FC, Guelson FC, Gira Jovem, Progresso do Sambizanga, Luanda City, Leão Sport e Terra Nova são as outras nove formações que, ao lado do 1.º de Agosto, Petro de Luanda e Interclube, vão lutar para a conquista do título provincial, esclareceu a organização da prova sénior feminina da capital.

1.º de Agosto, Petro de Luanda e Interclube entram na prova, após o aviso da Confederação Africana de Futebol (CAF) de que as equipas que disputam as competições sob sua tutela deverão, até final de 2023, implementar o futebol feminino em pelo menos dois escalões, sob pena de sofrerem algumas penalizações.

A APFL assegurou que, pela falta de patrocinadores, os clubes irão custear as suas despesas na prova, sendo que a comparticipação financeira de cada formação é de quatro mil kwanzas por jogo, à luz do que foi acordado com os responsáveis dos emblemas participantes.

