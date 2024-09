Estas adendas, segundo o despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal serão para "efectivação dos reequilíbrios contratuais" e também para a inclusão de trabalhos adicionais como o fornecimento e instalação de sistema de comunicações e controlo, a disponibilização de equipamentos/sistemas de transmissão óptica SDH, alimentação eléctrica para os sistemas de telecomunicações, WAN IP/MPLS e LAN Operativa LAN de suporte à operação do Sistema, a expansão de rede eléctrica através da reabilitação da rede de baixa tensão dos Bairros Piloto e Paraíso, e a instalação de contadores pré-pagos.

Estas empreitadas vão ser pagas com recurso a acordos de financiamento entre o Estado Angolano e o ING Bank NV, no valor de 580 milhões de euros, que se destina à cobertura de 85% do valor do contrato para a execução do projecto de instalação de painéis solares, bem como ao pagamento do prémio de seguro da Agência de Crédito à Exportação da Suécia; e a um outro acordo de financiamento com o Development Bank of Southem Africa, no valor de 80,8 milhões de euros, reservado à cobertura de 15% do pagamento inicial do contrato de execução do Projecto Painéis Solares, bem como ao pagamento do prémio de seguro.