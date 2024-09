Com as relações entre Luanda e Washington no seu apogeu, depois de o Presidente João Lourenço ter optado por uma mudança estratégica da política externa nacional para o Ocidente, em detrimento da China e Rússia, esta Cimeira vem atestar de forma clara onde Angola está a apostar as suas fichas.

O despacho Presidencial coloca à frente do grupo de trabalho que vai preparar esta Cimeira, uma das mais importantes do consulado de João Lourenço, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que terá como adjunto o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguêns.

Os ministros das Relações Exteriores, Interior, Finanças, Planeamento, Transportes, Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Saúde, Cultura e Turismo também fazem parte desta equipa.

O Governo de Angola e a Corporate Council on Africa (CCA) assinaram, como recorda o Jornal de Angola, ontem, o Memorando de Entendimento que oficializa a realização da Cimeira em Luanda.

Pela parte angolana, rubricou o documento o embaixador de Angola nos EUA, Agostinho Van- Dúnem, e, pela CCA, a presidente do órgão, Florizelle Liser. (na foto)

A escolha da cidade de Luanda, ainda segundo o JÁ, surge na sequência do encontro mantido entre o Presidente João Lourenço e a presidente da Corporate Council on Africa, Florizelle Liser, em Maio, na cidade de Dallas, Texas.