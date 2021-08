É recorrente, no final de cada mês, o registo de enchentes nas várias dependências do Banco de Poupança e Crédito (BPC). Faltam cédulas para o pagamento de salários que deixam clientes agastados, muitos dos quais até chegam a pernoitar junto das agências em busca de dinheiro.

Inúmeros clientes do Banco de Poupança e Crédito (BPC) reclamam do não-levantamento de dinheiro e da não-realização de outros movimentos bancários nos diferentes balcões da cidade de Luanda, embora pernoitem e madruguem nas dependências da instituição, apurou o NJ in-loco.

Da ronda feita nalguns balções, este semanário constatou a presença de dezenas de clientes que acorrem em massa às agências, sobretudo aos finais do mês, em que sobressaem serviços como o pagamento de salários dos trabalhadores da função pública, com especial incidência para os antigos combatentes, cujas pensões são disponibilizadas a partir do dia 20.

O NJ apurou, também, que as enormes enchentes nos balcões do BPC se devem a problemas relacionados com os cartões multicaixas junto dos Terminais de Pagamento Electrónico (ATM). Embora esses equipamentos, após a realização de uma consulta, assinalem a presença de quantias monetárias e antecipadamente confirmadas pelos balcões, os clientes não conseguem levantar qualquer soma em espécie.

Outras reclamações apresentadas pelos clientes têm a ver com procedimentos relativos à emissão de cartões multicaixas, quando esses estão expirados ou foram extraviados.

José Gonçalves, ancião de 76 anos, sentado no outro lado da rua para fugir a intensidade do sol, diz que está na agência do Neves Bendinha desde as primeiras horas do dia 25 de Agosto e a informação que dispõe vinda de funcionários é de que a instituição não tem dinheiro para pagar ninguém, incluindo pensionistas. "O banco está à espera que alguém venha depositar para poder pagar os salários", confidenciou o ex-combatente.

