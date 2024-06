Dois meses depois de o Presidente da República ter autorizado, por via de concurso limitado por prévia qualificação, a privatização das acções que o Estado detém na sociedade TV Zimbo e na gráfica Damer, ainda não há novidades sobre o procedimento.

O Chefe de Estado, em dois despachos publicados no Diário da República a 19 de Abril, autorizou a privatização da TV Zimbo e da Damer Gráfica, que transitaram para a esfera pública no âmbito da recuperação de activos pelo Estado, mas desde então não houve novas informações sobre o concurso destes activos.

De recordar que as empresas foram entregues em 2020 pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Num comunicado, o órgão judicial afirmava, na altura, que a entrega das empresas da Media Nova aconteceu através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, "em virtude de terem sido constituídas com o apoio e reforço institucional do Estado".

As empresas eram detidas pelos generais Leopoldino "Dino" Fragoso do Nascimento, Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e o antigo vice-presidente angolano e ex-presidente da Sonangol, Manuel Vicente.