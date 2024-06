A Elsewedy Electric, empresa egípcia, está com acordo bem avançado para assumir a posição maioritária na estrutura accionista da Movicel, de há um tempo a esta parte mergulhada numa crise de vários meses, apurou o Novo Jornal junto de uma fonte ligada ao dossier.

O processo para a entrada da Elsewedy Electric no capital social da operadora de telefonia já tem sido negociado e equacionado há meses, como relatou a fonte. Ficou praticamente "selado" no encontro entre o Presidente da República, João Lourenço, e o CEO da empresa, Ahmed Elsewedy.

Em termos práticos, a reunião mantida numa das unidades hoteleiras do País, à margem da 4.ª edição do Fórum de Tecnologia Angotic, serviu para acertar detalhes, como o capital a injectar e a designação da empresa.

"Está tudo fechado. No acordo, ficou firmado que o nome Movicel vai permanecer e só falta averiguar a redistribuição das quotas", assegurou a fonte a este semanário.

Aliás, como avançou o Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola (CIPRA), na reunião entre "JLo" e Ahmed Elsewedy, os "aspectos ligados a eventuais investimentos em Angola desta multinacional [Elsewedy] do sector energético estiveram no centro".

A fonte detalhou ainda que, após a audiência com o PR, o "núcleo duro" da empresa egípcia, liderada pelo CEO, teve uma reunião de "imediato" com membros do Conselho de Administração da Angola Telecom, que detém 24% do capital social da Movicel, e faz gestão corrente da operadora, representando o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS).

"Antes de estarmos reunidos no Angotic, estivemos durante várias horas na sede da Angola Telecom. Depois de termos estado na Angotic com o PR, voltámos a Angola Telecom e fizemos outros acertos ", reforçou a fonte.

A "novela" de negociações para localizar o novo accionista da telefónica, explicou a fonte, envolveu também, em Abril de 2023, conversações com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), entidade que detém o Instituto Nacional de Segurança Social, actualmente sócio maioritário, com 51% do capital da Movicel.

Este processo de negociações foi antecedido por visitas efectuadas por técnicos da empresa Elsewedy às infra-estruturas para avaliar o estado das instalações à disposição da Movicel, referiu uma fonte bem posicionada no processo.

Ainda à margem do Angotic, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, afirmou que o dossier Movicel está ser analisado ao pormenor, tendo sublinhado a relevância que a empresa desempenha para a economia angolana.

"Temos trabalhado para que a Movicel ocupe o seu espaço no País, porque é um activo importante. Estamos a procurar por um parceiro que vai ajudar-nos a retirar a Movicel do marasmo em que se encontra", disse o governante.

Segundo o ministro Mário Oliveira, neste capítulo, o Governo já ultrapassou várias barreiras, "embora pareça que não".

"Já ultrapassámos barreiras do ponto de vista negocial e de outras questões, para que o parceiro se junte a nós e possamos trabalhar para a Movicel ocupar o seu lugar. Até agora, o que tem acontecido nas negociações nos satisfaz", assegurou o ministro, em declarações à TPA.

Movicel: salários em atraso e várias agências encerradas

A entrada da Elsewed Electric, que actua em vários países no mundo, apresenta-se como a "salvação" dos inúmeros problemas que afectam a Movicel.

Do leque de dificuldades, constam quatro centenas de trabalhadores que não recebem salários há mais de cinco meses, perda de 90% da sua base de clientes e o encerramento de várias agências. Nesse último capítulo, por exemplo, as lojas do Uíge, Zaire, Lundas Norte e Sul, Cunene sem rede estão fechadas.

Conforme o Jornal Expansão, a Movicel fez a escritura pública do aumento de capital da empresa em cerca de 1,79 mil milhões Kz, passando de um valor de 445.733 milhões Kz para 2.234.801.074 Kz.

