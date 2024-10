Um dos empréstimos autorizados pelo Presidente da República, , sob a forma de Swap de retorno total ao abrigo do ISDA (International Swaps and Derivatives Association), vale 600 milhões USD e foi negociado com o J.P Morgan Valores Mobiliários, que tem sede nos Estados Unidos e agências um pouco por todo o mundo.

O outro empréstimo, no valor de 400 milhões USD,será feito através da abertura de uma linha de crédito junto da correctora sul-africana Rand Merchant Bank.

À ministra das Finanças é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para negociar e assinar os acordos de financiamento e toda a documentação com eles relacionada.