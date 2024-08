O Ministério das Finanças (MINFIN), através da Direcção Nacional do Património, vai realizar um leilão electrónico para aquisição de 30 viaturas protocolares. O valor total a desembolsar não deverá ser inferior aos 2,4 mil milhões de kwanzas (2,7 milhões USD) previstos no anúncio do procedimento,. Mas este não é o único leilão para compra de carros no Portal das Compras Públicas...

As 30 viaturas protocolares que agora serão adquiridas juntam-se às compradas no ano passado, também através de leilão electrónico, e às várias centenas de carros de luxo com preços que vão desde os 90 aos 290 mil USD cada, atribuídos a servidores públicos, entre ministros, vice-ministros, deputados, juízes, governadores provinciais e seus adjuntos, presidentes de conselhos de administração de empresas do Sector Empresarial Público (SEP), e ainda chefias com cargos de direcção.

O valor a ser gasto com estes 30 veículos será garantido pela verba inscrita no OGE de 2024, para a Unidade Orçamental "Operações Centrais do Estado", no programa "acções correntes" dos órgãos executivos, e será realizada com recursos ordinários do Tesouro.

Também no portal de compras públicas outro anúncio salta à vista: um leilão para aquisição de 35 viaturas para o Secretariado do Conselho de Ministros. Esta publicação, porém, não avança o montante a ser gasto, mas os veículos automóveis serão distribuídos em nove lotes.

Os carros a ser adquiridos serão de segmentos como SUV A - carros citadinos (1), SUV B - carros utilitários (1), SUV C - carros familiares compactos (6), SUV D - carros familiares médios e também executivos compactos (18), SUV E - familiares grandes/ executivos grandes (1), viaturas executivas (1), viaturas ligeiras (3), carrinhas (3) e mini-van (1).

Como escrevia o jornal económico Expansão no ano passado, "as viaturas atribuídas são de diferentes marcas e modelos, mas definem também a categoria do servidor público. Ou seja, quanto mais alto for o cargo, maior é o valor da sua viatura".