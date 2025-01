Governo volta a recorrer à emissão de dívida pública e procura captar 2,7 mil milhões USD

O Governo vai avançar com a emissão de títulos de dívida fundada, na modalidade de Obrigações do Tesouro, para captar 2,5 biliões de kwanzas, o que equivale a 2,7 mil milhões de dólares, para fazer face a despesas enquanto a totalidade do pacote legislativo relativo ao Orçamento Geral do Estado para 2025, nomeadamente o Plano Anual de Endividamento, não entrar em execução.