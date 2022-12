O processo de reprivatização da UNITEL arrancou, segundo informou esta segunda-feira o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), que está a preparar a estratégia e cronograma para colocação da maior empresa de telecomunicações móveis de Angola no mercado concorrencial.

A primeira reunião do grupo de trabalho conjunto para a preparação e implementação do processo de reprivatização da UNITEL aconteceu na sexta-feira.

É esperado que este grupo de trabalho, que, de acordo com o comunicado do IGAPE será de natureza estritamente técnica, prepare uma proposta de estratégia e o cronograma de reprivatização, que suporte o competente despacho presidencial de autorização de reprivatização e norteie a sua implementação.

Em comunicado, o IGAPE assegura que todas as medidas estão a ser acauteladas no sentido de salvaguardar o bom funcionamento deste activo de "excepcional interesse público" para o Estado e "garantir a continuidade e a salvaguarda do bem comum, dada a posição estratégica do sector, o conhecimento técnico agregado, o perfil tecnológico moderno e a sua referência na empregabilidade nacional".

Em Outubro, o Presidente da República decretou a nacionalização por apropriação dos 25% que a Vidatel, empresa criada por Isabel dos Santos detinha na UNITEL, alegando a necessidade de salvaguarda do interesse público. Também os 25% que o grupo GENI, SA detinha na empresa de telecomunicações passaram para a esfera do Estado.