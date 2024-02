A agência de crédito à exportação do Reino Unido (UK Export Finance) vai emprestar mais de 90 milhões de euros ao Governo angolano para pagar parte das obras do novo Aeroporto Internacional de Cabinda, que será construído pela empresa brasileira Odebrecht.

O anúncio foi feito esta semana, em Cabinda, pelo encarregado de obras da Odebrecht, Daniel Fernandes, durante a apresentação técnica do projecto aos representantes da UK Export Finance, empresa responsável por 40 por cento do financiamento global da obra.

Segundo a Angop, que cita o encarregado da obra, o projecto está orçado em 245 milhões de euros, valor equivalente ao avançado pelo Novo Jornal em Fevereiro de 2022, aquando do ajuste directo do Presidente da República, que não avançava o nome da empresa responsável pelo projecto e pela construção do Aerroporto Internacional de Cabinda (ver notícia).

Daniel Fernandes, funcionário da empresa brasileira, afirmou, citado pela Angop, que 860 hectares da área onde está a ser construída a infra-estrutura aeroportuária já estão livres de minas, para além da conclusão do estudo geotécnico do local, estando igualmente na fase conclusiva os estudos técnicos do projecto de impacto social e ambiental na área de implementação do aeroporto.

O encarregado da Odebrecht disse ainda que, "neste momento, está a ser acertado os pormenores administrativos, para aprovação do contrato de financiamento e construção do edifício principal, envolvendo também a pista, terminal de passageiros, torre de controlo, área administrativa, estacionamento de helicópteros, aviões, edifício de suporte terrestre, terminal de carga, parque de estacionamento de veículos, entre outras infra-estruturas".