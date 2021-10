A empresa pública Sonangol, a francesa Total Eren e a angolana Greentech assinaram o acordo de parceria na central solar fotovoltaica (PV) de Quilemba, localizada no Lubango, capital da província de Huíla. Neste acordo, cujos termos foram ajustados em Março, a Sonangol terá uma participação de 30% no projecto solar Quilemba, enquanto à Total Eren e à Greentech cabem 51% e 19% respectivamente.

Diz a Sonangol em comunicado que o projecto solar Quilemba permite, com a sua entrada em funcionamento, "poupanças significativas de combustível líquido, se comparado com as centrais térmicas existentes, e aumentará a capacidade de produção de energias limpas no sul de Angola".

Maria A. Correia, vogal da Comissão Executiva da Sonagás, citada no comunicado, refere que este acordo representa, por um lado, o fortalecimento da parceria com a TotalEnergies em Angola e a Greentech, e por outro, o envolvimento da Sonangol na transição energética no país e nas questões ambientais e de sustentabilidade energética.

Fabienne Demol, vice-presidente executiva e responsável pelo desenvolvimento de negócios da Total Eren, afirmou, também citado no documento que esta é uma "forma mais eficaz no fornecimento de electricidade de baixo carbono, renovável e competitiva ao povo angolano, ao mesmo tempo que é fortalecido o sector de energia renovável em Angola.

Já o executivo e co-fundador da Greentech - Angola Environment Technology, que tem como PCA o empresário Leonel Pinto, também presidente do Comité Paralímpico Angolano, comentou que o projecto "será uma força adicional para acelerar os esforços de transição energética em Angola"

A Sonangol aprovou em 2020 no âmbito do seu programa de regeneração, a criação da unidade negócios de gás e energias renováveis com a missão de desenvolver projectos que visam a produção de energias limpas. Por outro lado, lê-se no comunicado, "está a desenvolver projectos e iniciativas para a substituição do uso do diesel com recurso às energias limpas em zonas do país que ainda não possuem o fornecimento de energia eléctrica da rede pública nacional, bem como em zonas e unidades industriais remotas".