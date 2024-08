O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visita esta sexta-feira Kiev, mais de um mês depois de ter viajado para Moscovo, escreve a agência Reuters, avançando que Modi fez sair um comunicado divulgado na quarta-feira antes da sua partida em que diz aguardar "com expectativa a oportunidade de... partilhar perspectivas sobre a resolução pacífica do conflito em curso na Ucrânia".

"Como amigo e parceiro, esperamos um rápido regresso da paz e da estabilidade na região", refere ainda Narendra Modi, citado pela Reuters, que avança que o primeiro-ministro indiano partiu para a Polónia na quarta-feira e visitará Kiev na sexta-feira.

Esta será a primeira viagem de um primeiro-ministro indiano à Ucrânia desde que as relações diplomáticas foram estabelecidas, há mais de três décadas

A viagem segue-se à visita de Modi a Moscovo, de 8 a 9 de Julho, que atraiu críticas dos presidentes dos EUA e da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, por coincidir com um ataque letal russo a um hospital pediátrico em Kiev. Modi condenou o assassinato de crianças inocentes.

Segundo a Reuters, a curta visita a Kiev é vista por muitos analistas indianos como uma tentativa de controlar os danos da viagem a Moscovo e também como um acto de equilíbrio estratégico numa altura em que Nova Deli se aproxima do Ocidente, particularmente de Washington, versão rejeitada pelos diplomatas indianos, que dizem que os laços de Nova Deli com a Rússia e a Ucrânia são independentes entre si e que a viagem se baseia nas interacções entre Nova Deli e Kiev em todos os sectores.

A Índia e a Rússia são amigas íntimas desde os tempos da União Soviética e Nova Deli não condenou a invasão da Ucrânia por Moscovo, instando, em vez disso, ambos os lados a usarem o diálogo e a diplomacia para resolverem as suas diferenças.

A Rússia tornou-se o principal fornecedor de petróleo da Índia desde o início da guerra, quando as refinarias indianas adquiriram o petróleo russo barato.

Nova Deli também manteve o contacto com Kiev, com Modi a reunir-se com Zelenskiy à margem da cimeira do Grupo dos Sete, em Itália, em Junho. Também conversaram diversas vezes por telefone.

A perspectiva de a Índia mediar para ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia tem sido levantada nos círculos diplomáticos de vez em quando, mas Nova Deli parece cautelosa, dizendo apenas que está disposta a oferecer qualquer apoio para resolver o conflito pacificamente.

"Ao contrário das expectativas generalizadas, a visita de Modi a Varsóvia e Kiev pode ter menos a ver com uma nova iniciativa de paz indiana na Ucrânia", escreveu C Raja Mohan, do Instituto de Estudos do Sul da Ásia, sediado em Singapura, no jornal Indian Express de quarta-feira.

"O Presidente Vladimir Putin sabe como chegar aos EUA, que têm maior influência na guerra da Ucrânia, e abrir negociações quando achar apropriado", escreveu, acrescentando que a viagem de Modi teve mais como objectivo reforçar os laços de Nova Deli na Europa Central.