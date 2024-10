Fortes explosões foram ouvidas esta noite de sexta-feira, 25, em Teerão, capital do Irão, e ainda noutras cidades do país, naquilo que são já confirmados ataques israelitas em resposta aos ataques iranianos contra Israel a 01 de Outubro.

O Governo de Israel já confirmou que foram lançados ataques contra o Irão, como, de resto, já era esperado há mais de três semanas, naquilo que é já uma sucessão de parada e resposta entre Teerão e Telavive.

Os alvos atingidos não foram ainda confirmados por Teerão ou Telavive, mas as explosões foram sentidas nos subúrbios da capital iraniana e ao que tudo indica foram atingidos objectivos militares não definidos, tal como em Isfahan, cidade do centro do país e onde alguns media dizem estar grande parte dos misseis persas mais poderosos.

A agência de notícias iraniana FARS confirmou igualmente os ataques mas sem adiantar pormenores sobre os alvos atingidos ou se foram registadas vítimas.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, acrescentou ao que se sabia no imediato após as explosões, que todos os meios israelitas estão em total prontidão e mobilizados depois de terem sido "realizados ataques de precisão no Irão".

Isto, porque é agora tempo de perceber se estes ataques vão ter continuidade ou se se tratou de uma única vaga, contida e controlada, para evitar uma escalada, como têm pedido os aliados ocidentais de Telavive, como os EUA.

E se o Irão, face a um ataque limitado, poderá conter-se na resposta, de forma a fazer baixar a temperatura.

Para já, se se confirmar, como Hagari avançou, se tratar unicamente de ataques contra alvos militares, a situação pode ser contida de forma a não se extremar e ocorrer uma guerra total entre os dois países, como o cenário do Médio Oriente ameaça (ver links em baixo)-

O porta-voz das IDF apontou ainda, num texto na rede social X, que o Irão tem feito ataques correntes, incluindo com recurso aos sues aliados na região, como o Hezbollah, no Líbano, ou os Houthis, no Iémen.

"E, como qualquer país soberano, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder", acrescentou Daniel Hagari, numa frase que permite pressentir que este ataque pode não ter seguimento e ficar por aqui de forma contida mas suficiente para manter o orgulho israelita.

Porém, tudo pode mudar dependendo que tipo de alvos foram atingidos no Irão, e também na Síria, porque foram igualmente relatadas explosões em Damasco, a capital do país.

E há repórteres da Al Jazeera que falam na presença de vários aviões de guerra israelitas de diferentes tipos nas imediações do país, a cruzar o Golfo Pérsico, o que pode indicar que este ataque ainda vai continuar.

Entretanto, em Washington, fontes da Casa Branca adiantaram às agências de notícias que a situação está a ser acompanhada com atenção mas que os EUA não estão envolvidos na acção israelita, que é vista pela Administração Biden como "um exercício do direito de resposta".