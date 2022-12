A morte foi causada por falência de vários órgãos, segundo avançou fonte hospitalar citada pelas agências de notícias.

Aquele que foi para muitos adeptos de futebol o melhor jogador de sempre, estava a lutar pela vida ao fim de longos anos a lidar com um cancro no cólon, tendo hoje cedido ao avanço da doença no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O Rei foi submetido a várias cirurgias de risco nos últimos anos por causa do cancro, incluindo uma em 2021 para remover esse tumor, estando agora há cerca de um mês a receber cuidados paliativos devido à impossibilidade de cura e ao agravamento da doença severa.

Pelé é a figra maior do Brasil de sempre e o maior vulto do futebol mundial de sempre, tendo sido a cara do país durante vários anos, tendo contribuído de forma decisiva para o agigantar do Brasil no mapa mundo do desporto, mas também da política devido à sua influência na sociedade do gigante lusófono da América Latina.

A Lenda jogou e ganhou em três mundiais de futebol, de 1958, 1962 e 1970, - o Brasil ganhou cinco - com uma carreira de quase década e meia, com pewrto de 820 jogos feitos onde marcou mais de 650 golos, tendo brilhado essencialmente no Santos e na selecção brasileira.

Desde então, Pelé nunca saiu da actualidade brasileira e esteve ligado ao futebol sem longos intervalos, sendo uma das figuras, quando estava com saúde e mobilidade, mais aclamadas nos eventos em que surgia como convidado da FIFA ou com organização privada ou por países, como sucedeu em Angola, onde chegou a dar a cara por alguns investimentos imobiliários.

As reacções de pesar todo o mundo não se fizeram esperar, aludindo quase sem excepção ao tremendo e inigualável legado do astro brasileiro dos estádios.