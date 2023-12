Diz um ditado popular que "da boca de um mais velho, pode sair dente podre, nunca ideias sem sentido". Vem isso a propósito da redução do IVA de 14% de base inicial, para os 5% propostos no Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício de 2024, aprovado recentemente, na Assembleia Nacional (AN), com o argumento de aumentar o poder aquisitivo das famílias, contribuir para a segurança alimentar e para a estabilização macroeconómica. Não quero acreditar no que li! Só passados 4 anos os decisores de políticas económicas se aperceberam desse percalço? Se o caro leitor lembra-se, foi dito em bom-tom, no acto de lançamento do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), em 2019, que era o imposto mais justo e que a sua implementação não iria afectar a subida de preços, concomitantemente, o poder aquisitivo das famílias, e que a taxa de 14% era a mais apropriada, pelo facto de estar abaixo da praticada por outros países da região.

Contestei esta assumpção por parte dos órgãos reitores do processo da introdução do IVA, por via de um artigo, publicado no Club-K no dia 26 de Junho de 2019, fundamentando a minha discordância assente nas seguintes perspectivas: i) nenhum imposto é justo por constituir uma limitação de consumo do agente passivo, de forma unilateral, sem ser punição, é antes um contrato tácito entre o sujeito passivo (contribuinte) e o Estado, que tem o poder de império, por ser o provedor do bem-estar colectivo; ii) o IVA é um imposto indirecto, tributa o rico e o pobre na mesma proporção, é, por consequência, um imposto proporcional, não pode ser justo, simplesmente, é dos mais efectivos desde o ponto de vista de coleta da receita pública, pela sua fácil tracebilidade, porquanto, a receita de um, é despesa de outro agente económico; iii) a assumpção de que a introdução do IVA não iria aumentar os preços, foi, também, irrealista, pois o IVA veio substituir o imposto de consumo (cuja taxa era de 5% e 10%), que repercutia no preço, induzia o efeito cascata na estrutura de preço dos bens e serviços, por consequência, ao ser fixado em 14% (o consumidor final não tem a quem repassar), facilmente iria aumentar o nível de preços na economia (em 14%-5% e 14%-10%), reduzindo ainda mais o poder aquisitivo das famílias, em si já enfraquecido, pelo facto de a economia já ter estado em recessão há dois anos; e iv) indignou-me o facto de uma reforma da natureza tributária, com impactos directos na economia em geral, não tivesse sustentabilidade em estudos técnicos e académicos independentes, que modelassem o seu impacto nas principais variáveis macroeconómicas, escrevi na altura, que era de tamanha irresponsabilidade, e leviano tomar decisões daquela natureza na base de intuições.

Não sei, se em resposta, ao meu artigo ou não, pois não surgiram outros artigos, o então Ministro das Finanças, publicou duas reflexões, creio eu, no Jornal de Angola, republicados também no Club-K, reafirmando o facto de o IVA ser o imposto justo e que não iria aumentar o nível de preços na economia. Por conseguinte, tentando contrariar a minha perspectiva ou opinião. Na altura preferi não rebater, por as evidências numéricas serem incontestáveis numa análise desapaixonada, para além, de que o tempo iria se encarregar de responder, ou dar razão a quem a tinha. A proposta constante do OGE de 2024, visando a redução do IVA para os produtos de amplo consumo nacional, veio responder com clareza os meus quatro pontos de vista, indicando que, não houve estudos minuciosos sobre a temática, trazendo à minha memória, uma cena caricata que tivemos com um engenheiro japonês (assessor técnico) da Sanyo, nos idos anos 1980 na difunda Empresa de Montagem de Rádios e Televisores (ERT-UEE). Estávamos a descarregar um contentor de cinescópios (écrans) do famoso televisor Sanyo preto/branco, que era montado nesta empresa. Por má organização do pessoal que estava a descarregar o contentor, em pouco menos de 12 minutos de trabalho partiram-se 3 cinescópios, o que nos levou imediatamente a reorganizar o grupo, não se tendo perdido mais nenhum cinescópio, até ao final da descarga de 2997, num lote de 3000 unidades. O japonês ficou zangado, disse-nos, que nós angolanos éramos um povo maravilhoso, trabalhador, e muito inteligente. Mas que tínhamos um pequeno problema que nos diferenciava do povo japonês. Ficamos curiosos em saber qual seria essa pequena diferença, não queria nos dizer, com o receio de que nos iria magoar! Mas nós todos insistimos que dissesse, que não nos iria afectar individualmente. Então disse-nos que a diferença era que nós angolanos, primeiro fazíamos e depois pensávamos, enquanto os japoneses primeiro pensam, depois fazem. O que se passou com o IVA é exactamente o problema de intuição, de colar as experiências de outras jurisdições e tentar aplicá-las à realidade do país, sem estabelecer cenários, cálculos, modelar (creio que os decisores macroeconómicos usam um modelo econométrico), ou seja, medir o impacto das decisões que se pretendem implementar, o que implica pensar com profundidade todos os cenários, antes de os implementar. Não teria sido mais prudente iniciar o IVA com a taxa de 5% (para os produtos da cesta básica), em vez dos 14% da fase introdutória, ir progressivamente aumentando à medida que se consolidasse a reforma? Saber-se-á medir o grau dos estragos causados à economia por estes desajustes? Porquanto, os haverá, não dever-se-ia computar quanto é que se perdeu de impostos, com os empregos perdidos directos e indirectos, por se ter reduzido o poder de compra dos consumidores? Referi nesse artigo, que as vendas das empresas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, entre 2015 a 2018, teriam caído em cerca de 50%. Portanto, se perderam vendas, empregos e rendimentos, que não foram quantificados.

Vem se falando da reforma tributária que persegue o aumento da base tributária numa pirâmide invertida, cujo foco centra-se na incidência objectiva no aumento do imposto, em vez da sua incidência subjectiva, que seria a inclusão de um número cada vez maior de sujeitos passivos, ou contribuintes. Se vermos mesmo o caso do IVA, a incidência é a taxa do imposto, ou seja, é a redução da incidência objectiva, que vem de 14% para 5%, e não a inclusão de um número maior de sujeitos passivos ou o que seria, converter os comerciantes informais em formais. Talvez a incidência objectiva seja mais visível no caso da reforma do Imposto do Rendimento (IRT), em vez da eliminação da injustiça fiscal que existe da exclusão dos militares e polícias do imposto, que seria o alargamento da base tributária, a reforma passou a tributar o subsídio de férias e do Natal daqueles mesmos trabalhadores que já são descontados o IRT, continuando a incidir no imposto e não no sujeito passivo. No final, nós temos a incidência fiscal direccionada às mesmas empresas e pessoas singulares, às poucas oficialmente formalizadas, os mesmos contribuintes, o que aumenta ou diminui é a taxa, que é a incidência objectiva.

Tenho afirmado que o direito fiscal e a fiscalidade são duas disciplinas que se correlacionam, mas não são uma e a mesma coisa. Ao longo dos anos na minha relação com os juristas, verifico com frequência que têm bom domínio dos conceitos jurídico-fiscais, os aspectos de ordem filosófica e epistemológica do ordenamento jurídico económico. Mas não se dão com o cálculo, ora a fiscalidade é parte que computa a matéria colectável. As leis definem a incidência subjectiva e objectiva, ou seja, quem deve ser tributado e o que deve ser tributado, como é que esse cálculo deve ser feito, isto compete a fiscalidade. O nosso sistema fiscal é dominado por juristas. Conheci alguns fiscalistas, particularmente portugueses, que tiveram de fazer a certificação como revisores oficiais de contas, para completarem a sua formação jurídica fiscal, incluindo a parte da fiscalidade. Conheço um jurista angolano que esteve a estudar matemática na Faculdade de Ciências, não sei, se completou o curso, também não aprofundei as motivações da decisão deste jurista angolano de complementar a sua formação com a licenciatura em matemática, presumo, o reconhecimento da fraca relação com os números. Mas é muito importante que se comece a fazer contas e a computar a variação que há ao tomar-se uma decisão de ordem económica, os economistas estudam as derivadas ( ) mesmo para poder compreender o incremento ou diminuição, que resulta da variação induzida.

A redução do IVA proposta pelo Governo no OGE de 2024 é, claramente, um recuo na linha do pensamento inicial dos decisores da política fiscal. Porquanto, o fosso entre as necessidades e a disponibilidade de receitas fiscais se afunda, de modo que esta reforma é o claro reconhecimento de não se ter pensado com lucidez, sendo, por conseguinte, a demonstração do mal traduzido na analogia que referi neste texto, de primeiro fazer-se, vamos por tentativas, se não der, recuamos, ou depois pensamos. Essas tentativas sacrificaram angolanos e causaram retrocessos nos ganhos que já se tinham alcançado. O que mais entristece é que a culpa morre solteira, ninguém é culpado, não há consequências políticas, dessas desastrosas decisões. Em face ao caos então se pensa e surgem reformas, para corrigir aquilo que começou mal. A data presente, antes mesmo da entrega da proposta de OGE de 2024 à AN, não deveria haver um relatório sustentando as razões que levam a redução da taxa do IVA, para os produtos de amplo consumo nacional? Não seria tempo de os angolanos saberem a quantificação dos impactos perversos da redução do poder aquisitivo das famílias, com o aumento de preços, resultante da introdução do IVA com a taxa de 14% em vez de se ter tido começado por baixo e progressivamente evoluir para níveis mais altos? Enquanto os servidores públicos forem tomando as decisões desastrosas e não haver responsabilização, continuaremos neste vai e vem, de tentativas, de andar às apalpadelas, enquanto o País vai se esfumando. As discussões sobre o IVA têm incidido sobre a incidência objectiva (as taxas), quando deveriam preocupar-se com o alargamento da incidência subjectiva, incluindo um maior número de actividades hoje na informalidade, e também ver como agravar a taxa para os mais ricos, aqueles que compram viaturas de luxo (embora se saiba que é o Estado que mais compra viaturas de luxo), televisores de última geração. Ficaria, de certa forma, satisfeito, se desagravasse a taxa do IVA dos produtos de amplo consumo nacional, agravando-se a taxa dos produtos de luxo, tais como viaturas de luxo, bebidas alcoólicas, artigos electrónico de luxo de última geração (TVs, telefones, joias, etc.).

O imposto não tem apenas a função fiscal de prover receitas para o financiamento do aparelho do Estado, tem, também, a função de redistribuição da riqueza nacional, dos mais ricos para os estratos da sociedade de parcos recursos, tem ainda a função de estabilizador da economia. Uma economia com níveis elevados de utilização de recursos, taxas de inflação rastejantes (baixas), terá, por consequência, baixas taxas de juros, permitindo aos homens e mulheres de negócios acederem ao crédito e a criação de oportunidades de negócio. Ora, como é que, numa economia que já estava em recessão, implementa-se uma medida que iria limitar o consumo? Qual é o resultado que se esperava? O aprofundamento da recessão, consequentemente, elevados níveis de desemprego e empobrecimento total da população. Concordo profundamente com a linha dos pensadores que dizem que a formação de economistas, deve incluir aspectos de ordem de empatia, devem ter o senso de colocar-se na pele dos que são afectados com as decisões que tomam. Mas, essencialmente, jovens decisores de políticas económicas tendes um grande desafio, mas pensem antes de tomarem as decisões, e vereis que os resultados serão também diferentes.¦