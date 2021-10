A preparação da mesma viagem teve várias dificuldades, talvez resultado do longo período de paralisação das actividades escolares provocada pela Covid-19, mas também pela falta de investimento financeiro na instituição. Na prática, não há verbas para quase nada.

Mas, com a boa vontade da Reitoria que cedeu um autocarro e da Direcção da Faculdade, que conseguiu ceder algumas verbas para pagar o combustível e as ajudas de custo do condutor, lá se foram os estudantes, pelo menos 30, visitar a Barragem de Laúca e a empresa BIOCOM, as Pedras Negras de Pungo Andongo e a cidade de Malanje. Como o dinheiro disponível não dava para pagar hotéis, decidiram acampar com tendas e preparar as suas próprias refeições, com alimentos que levaram consigo, mais as panelas, os pratos e os talheres.

A primeira oportunidade para acampar foi cedida pela Pousada das Quedas de Kalandula.

Lugar de excepcional beleza, a Pousada foi completamente recuperada pela força de vontade e empreendedorismo do meu colega e amigo Francisco Faísca, a quem presto a minha homenagem, pois, há apenas quatro anos, o local estava totalmente em ruínas. Parabéns, Faísca! É de gente como tu de que o nosso País precisa. Recomenda-se a todos a visita senão uma estada naquelas paragens, apesar de os preços serem algo elevado, justificados pelas dificuldades de acesso e falta de energia eléctrica, substituída por geradores próprios. Supomos que uma extensão da energia eléctrica que serve a Vila de Kalandula não deve ser de grande dificuldade. É só fazer passar um cabo por cima do rio Lucala.

A Barragem de Laúca devia ser um empreendimento de visita obrigatória, principalmente para a nossa juventude estudantil. Reúnem-se ali os ingredientes que nos dão exemplos de capacidade técnica, inovação, disciplina laboral, individual e empreendedorismo. Fomos recebidos por jovens angolanos com excepcional preparação técnica, com um entusiasmo e dinamismo que devemos enaltecer.

A empresa BIOCOM, especializada em produção de açúcar, atinge já mais de um terço das necessidades nacionais. Também produz álcool que, de momento, está a ser comercializado para o combate à Covid-19 na preparação do célebre álcool-gel. Dos resíduos da cana, produz energia eléctrica, cujo excedente injecta na rede nacional de energia.

Mas, mais uma vez, o nosso foco de observação não recaiu nas suas produções, mas no alto grau de tecnologia aplicada, na grande disciplina laboral e alto grau de responsabilidade profissional que todos os que connosco intervieram demonstraram. Também aqui são jovens angolanos que fazem aquela máquina funcionar. Dos mais de três mil trabalhadores, apenas uns 50 são expatriados.

Podemos, como ecologistas, ter algumas reticências não só na construção de grandes barragens hidroeléctricas, como também nas extensas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Mas na realidade, o ecologista é apenas uma espécie de "advogado do diabo". Cabe-nos estar sempre contra qualquer alteração do ambiente natural, até que nos seja provado que a acção, para além de necessária para a promoção do bem-estar da população, respeita os princípios básicos da protecção ambiental. É bom que se saiba que um ecologista não está contra o desenvolvimento, mas, sim, contra a cegueira do desenvolvimento.

Esta é a razão pela qual mais recentemente está a tomar forma uma nova visão da perspectiva ambiental, a chamada AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE.

Voltando ao tema da nossa conversa, estas visitas tanto a Laúca como à BIOCOM e à Pousada das Quedas mostraram aos nossos estudantes os princípios de empreendedorismo e iniciativas necessárias e que os jovens angolanos devem assumir. Claro que, para tal, tem de haver grande coragem pessoal, para se sair da nossa "zona de Conforto". Depois, é necessário ter grande vontade e perseverança, pois o sucesso vem devagar e à custa de muito trabalho e disciplina pessoal. Com esses ingredientes, é mais fácil conseguir o mais difícil, encontrar quem esteja disposto a investir e a arriscar o seu dinheiro. Um bom planeamento das actividades é fundamental, mas depois a disposição para não desistir perante os obstáculos que se apresentam é a base do sucesso.

Durante esta visita, mas também de outras que tenho feito por essa Angola profunda, tenho-me deparado com uma juventude entusiasmada e bem preparada. Essa constatação dá-me a sensação de bem-estar, por ter dedicado a vida ao ensino. Esse salário "moral" tem contribuído para não termos dado por mal-empregado o nosso tempo, apesar da desconsideração que o nosso Governo tem dedicado aos professores de vários níveis de ensino. Essa desconsideração reflecte-se nos baixos salários que lhes são pagos, comparando com outras classes de profissionais. Na verdade, a cadeia do saber começa na escola de cada país. O recurso a escolas estrangeiras só é útil, para quem já tem uma boa formação de base. Formar desde muito novo o aluno fora do País, salvo raras excepções, não lhes dá o sentimento de amor à Pátria e espírito de sacrifício, se tal for necessário. Ao mais pequeno contratempo, vão-se embora para o país onde criou amizades e ligações mais afectivas.

Cabe agora aos nossos dirigentes e políticos de todas as vertentes apoiarem esta juventude trabalhadora e esforçada. Não nos referimos àquela juventude oca e sem objectivos, em que a única preocupação é viajar para fora do País, ter os carros mais caros do mercado ou as roupas da última moda. Esses não têm futuro. Refiro-me àquela juventude, que, tendo vindo ou não das classes mais sofridas economicamente, estudaram afincadamente e se formaram com um grande esforço. É com essa classe de pessoas que podemos contar.

Aos nossos estudantes de Biologia da Faculdade de Ciências os meus parabéns pela vossa iniciativa!

De regresso a Luanda, tive a oportunidade de parar no Hotel Terminus Ndalatando, para tomar um café. Fiquei agradavelmente surpreendido com a manutenção da qualidade que mantêm. A última vez que ali estive foi na altura da sua inauguração, mas, apesar da Covid-19 e da baixa verificada de clientes, o hotel mantém um serviço impecável, óptima aparência, higiene nas instalações, entre outras coisas. Parabéns também à direcção do hotel! Só tenho a lamentar a falta de manutenção das estradas. Pouco depois de reparadas, já estão novamente cheias de buracos.

Viva a Juventude Angolana! n

*Professor de Ecologia do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Agostinho Neto