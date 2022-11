No imaginário do nosso povo revelado através dos contos, fábulas e canções de sunguilar, as formigas, normalmente, são retratadas como seres trabalhadores, disciplinados, organizados e solidários. Na literatura francesa, encontramos um clássico do poeta e contador de histórias do século XVII Jean de la Fontaine, com o título "a cigarra e a formiga", cuja moral e conclusão da história é precisamente a mesma, as formigas são realmente laboriosas, ordeiras e disciplinadas.

Ao fim de dois anos após a celebração de um memorando de entendimento entre a Embaixada da França em Angola, a Agência Francesa de Desenvolvimento e o Clube Formigas do Cazenga, com foco no empoderamento feminino através do desporto, os resultados ao nível social são absolutamente notáveis, garantindo-se o acesso à educação formal a várias crianças e jovens, a melhoria substancial das instalações desportivas, o aprendizado da língua francesa, aulas de reforço em disciplinas como Matemática, Física, Química e Língua Portuguesa, o acesso a estágios profissionais, entre outras realizações socialmente impactantes.

Há, entretanto, neste puzzle uma conexão natural entre duas localidades, Cazenga e Lyon, distanciadas fisicamente por quase 9 mil quilómetros e, ao mesmo tempo, aproximadas pela intensidade e beleza das relações que emergem com naturalidade entre as diversas pessoas, de um lado e do outro, envolvidas na execução do projecto sócio-desportivo nas formiguinhas.

Em abril deste ano, o Tony Parker, antiga estrela da NBA, quatro vezes campeão e duas vezes MVP, esteve entre nós no Cazenga e quebrou todos os protocolos, dedicando exclusivamente o seu tempo e a sua atenção a brincar, conversar e interagir com as crianças.

O pessoal das missões técnicas de Lyon que nos tem visitado tem revelado um interesse genuíno pelas pessoas, pelo bairro, pela sua história e é incrivelmente surpreendente a quantidade de miúdos que falam francês no nosso município. Crianças simpáticas, alegres e conhecedoras da sua comunidade. Verdadeiros embaixadores do País.

Locais de referência como o Marco Histórico 4 de Fevereiro, a lagoa do Tio Quimbundo, os armazéns do Hoji ya Henda, a Praça das Mulheres, o mercado do Asa Branca, a Mediateca Zé-Dú, entre outros, chamam a atenção dos nossos visitantes, que não têm deixado de comentar que os belos jardins na parte frontal de algumas casas humildes as transformam em mansões.

Para além da moral das nossas fábulas e a do escritor Jean de la Fontaine, partilhamos, precisamente, a mesma filosofia, este espírito de solidariedade, de união e a ideia de dar algo de volta à sociedade.

Por meio de um conceito inovador que mistura paixão pelo basquetebol, estudos e empreendedorismo, a filosofia de trabalho e a visão da academia Tony Parker em Lyon é uma fortíssima fonte de inspiração para nós, formiguinhas, pois é precisamente isto que buscamos no nosso dia-a-dia, uma combinação entre a cultura basquetebolística bem enraizada no nosso Cazenga e o objectivo socialmente impactante de dar às crianças e aos jovens pelo menos a oportunidade de sonhar com um futuro melhor, através da aprendizagem da prática do basquetebol e a busca das melhores alternativas para sua inserção académica, social e profissional.

*Jurista, Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga