Em boa verdade, este é um processo que por cá tem funcionado com alguma orientação metodológica do MINJUD, que o faz ocorrer numa espécie de cadeia cronológica, iniciando-se com as eleições nos clubes, seguidas pelos pleitos nos clubes e culminado nas Federações Nacionais.

Para lá dos requisitos formais que a Lei impõe para que as candidaturas sejam admitidas, há um pressuposto que prende a minha atenção que é a necessidade de apresentação do Programa de Candidatura por parte dos concorrentes.

Faço duas constatações: a primeira é que quase ninguém os lê e a segunda, naturalmente, consequência da primeira, é que quase concorrente algum se preocupa em elabora-los modo cuidado, no mínimo.

E mais do que se apresentar um mero Powerpoint só para " inglês ver" e por aí cumprir-se com o formalismo legal que o obriga, a grande questão tem mesmo a ver com a sua qualidade, com a estratégia e a visão que é exposta ao crivo dos eleitores e também, no reverso da moeda, a percepção, sentido crítico e capacidade de tomada de decisões por parte de quem vota.

Parece ser uma verdade inquestionável que a lucidez das lideranças, a sua capacidade de tomada de decisões assertivas e acertadas, a sua inteligência emocional ao lidar com o que lhes rodeia e vocação mobilizadora em busca de um propósito, de um sonho, enfim, é o que faz toda a diferença para o alcance do sucesso, quer seja no seio familiar, nas empresas, nas cidades e, inclusivamente, em países.

Nas organizações desportivas, este aspecto também é bem evidente. Para o bem e para o mal, são os líderes e a sua capacidade ou incapacidade quem pautam o ritmo das instituições e o rumo que seguem.

E esta evidência, para mim, coloca a pressão do lado de quem tem a responsabilidade de escolher, os eleitores, pois são eles que com o seu voto decidem quem lidera as organizações por um período em nada curto de quatro anos.

Qual é a visão estratégica? Quão realistas são as propostas? onde se perspectiva que estejamos nos próximos tempos? Que histórico de realizações e feitos têm os concorrentes... etc, são só algumas das questões que penso que devem ser ponderadas na formulação da tomada de decisão por parte dos eleitores.n

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga