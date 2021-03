Celebra-se no dia 22 de Março, o Dia Mundial da Água. Este ano o Dia Mundial da Água foca-se no tema da "valorização da água", e sobre como as pessoas valorizam a água para todos os seus usos.

O objectivo é criar uma compreensão mais abrangente de como a água é valorizada por diferentes pessoas em diferentes contextos, para salvaguardar este precioso recurso. O comité de Interagências das Nações Unidas que trata das questões de água e saneamento escolheu este tema para permitir uma reflexão sobre o reconhecimento e protecção dos direitos básicos da água.

A data serve ainda para evidenciar que a água continua a ser um recurso transversal e um factor essencial para o desenvolvimento da população, particularmente da criança. Por essa razão a componente da água deve ter um crescimento contínuo e consistente da alocação financeira em todos os países.

No caso de Angola, quer a Estratégia Nacional de Desenvolvimento a Longo Prazo "Angola 2025" quer o Plano de Desenvolvimento Nacional a Médio Prazo (PDN) identificam "o acesso à água potável, energia e serviços de saneamento básico para a maioria da população" como um dos componentes do objectivo estratégico nacional específico para o "Desenvolvimento Humano". O Governo de Angola reconhece a importância estratégica do Sector de Águas e Saneamento, e o impacto deste nos âmbitos social, económico, ambiental e da saúde pública.

Apesar dos esforços, dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2015-2016), indicam que em Angola somente 54% dos agregados familiares têm acesso a água segura para consumo humano e 47% têm acesso a instalações sanitárias melhoradas . Os mesmos dados indicam também que 38% dos agregados familiares dispõem de um lugar onde os membros da família lavam as mãos e dois terços desses lugares (64%) dispõem de sabão e água. No geral, a população das zonas urbanas gozam de maiores coberturas do que a população das zonas rurais, existindo uma grande necessidade de se incrementar essas percentagens, pois o fraco acesso à água potável, a infraestruturas de saneamento, e as más práticas de higiene, são a causa de 58% de mortes em crianças (OMS, 2014).

O desenvolvimento económico e o crescimento da população significam que a agricultura e a indústria estão a ficar cada vez mais sedentas, a geração de energia com uso intensivo de água está a aumentar para atender à demanda. As alterações climáticas estão a tornar a água mais irregular e a contribuir para a sua poluição. À medida que as sociedades equilibram as demandas de recursos hídricos, os interesses de muitas pessoas não têm sido levados em consideração.

Por alusão à data, o representante do UNICEF em Angola, Ivan Yerovi, salientou que "a forma como valorizamos a água, determina como a água é administrada e compartilhada. O valor da água é muito mais do que seu preço - a água tem um valor enorme e complexo para as nossas famílias, cultura, saúde, educação, economia e integridade do nosso ambiente natural".

O diplomata destacou a necessidade de compreender totalmente os valores culturais em torno da água, envolvendo um grupo mais diversificado de partes interessadas na gestão dos recursos hídricos.

O Dia Mundial da Água comemora a água e aumenta a conscientização sobre os 2,2 bilhões de pessoas que vivem sem acesso a água potável. É sobre agir e tomar acções para enfrentar a crise global da água exacerbada por alterações climáticas. Um dos principais focos do Dia Mundial da Água é apoiar o cumprimento do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e água e saneamento para todos até 2030.

Sobre a celebração do dia Mundial da água

Celebrado mundialmente desde 22 de março desde 1993, o Dia Mundial da Água foi recomendado pela ONU durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92). Desde então as celebrações ao redor do mundo acontecem a partir de um tema anual, definido pela própria Organização, com o intuito de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos.