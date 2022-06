Senhor Presidente, é um milagre ter a TPA a emitir 24 horas por dia, a nível nacional e internacional e em três canais. A maior televisão do País é, também, a mais atrasada do ponto de vista técnico e tecnológico. Senhor Presidente, corremos o risco de um dia acordar e não termos o sinal da TPA". Essas e outras explicações foram dadas de forma objectiva e clara pelo presidente do Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola (TPA), Francisco Mendes, ao Presidente da República, João Lourenço, em transmissão directa por esse órgão estatal durante um encontro no seu Centro de Produção do Camama, no início de Novembro de 2019.

Faço aqui uma cronologia dos factos para percebermos o caminho, os factos e as figuras que nos levaram até ao processo final da transição do analógico para o digital, a tal transmissão em HD por parte do órgão. João Lourenço e Francisco Mendes são, sem sombra para dúvidas, os grandes obreiros desta façanha.



Se, na altura, a visita de João Lourenço causou alguma surpresa, mais surpreendentes foram as revelações de Francisco Mendes. Revelou o quadro "crítico e dramático" que vivia a televisão pública, que a TPA em sinal aberto só chegava a 30% da população e que os restantes 70% da emissão passavam (ou ainda passam) pela Zap, DSTV e TV Cabo, que são sistemas pay per view, ou seja, o cidadão que contribui com os seus impostos para ter e manter o órgão ainda tem de pagar novamente para ver uma televisão, para a qual desconta chegar até si pelas referidas plataformas.



Na altura, vimos Francisco Mendes anunciar que a dívida da TPA com a Segurança Social ultrapassava os mil milhões de kwanzas (mais de dois milhões de dólares) e que havia pelo menos 140 trabalhadores que estavam "impedidos" de passar para a reforma por causa desta dívida e, se a situação fosse ultrapassada, a empresa pouparia 56 milhões de kwanzas/mês em salários (cerca de 120 mil dólares). Tudo isso e muito mais foi dito de forma directa, aberta e com propriedade. O responsável deixou-nos, na altura, bastante preocupados e com a certeza de que a instituição andava "despida" de investimentos, de atenção e da prioridade do Estado.



A televisão de todos nós, a que diz "Somos Todos Nós", andava muito perto de ser uma televisão de ninguém. Tínhamos uma TPA atrasada no tempo e no espaço. Uma televisão pública que pouco ou nada beneficiou com as alienações que se fizeram ao Canal 2, com as consultorias chorudas e com um canal internacional praticamente obsoleto e desprovido de conteúdos próprios. Conheço Francisco Mendes há quase 10 anos, desde os tempos em que foi director de Informação e depois PCA da TV Zimbo (onde trabalhei no período 2009-2016). É um profissional "atrevido" ou ousado, com convicções e ideias próprias, não abdica da sua liberdade de consciência e de expressão, é um profissional abnegado e criativo, comprometido e com espírito de missão. Ele sabia que, tendo a oportunidade de estar téte- à- téte com João Lourenço, não iria desperdiçar a oportunidade de lhe apresentar todas as dificuldades, algumas das quais já lhe teria tentado fazer chegar por interpostas pessoas.



"Se as feridas do teu próximo não te causam dor, então a tua doença é pior que a dele", diz a sabedoria popular. E no fim, Francisco Mendes soube "despir o fato" de PCA da TPA para assumir a condição de jornalista e nela revelar a triste condição/situação da sua classe. Foi nesta parte final e que foi literalmente censurada (a transmissão foi temporariamente interrompida), em que revela a dimensão humana do jornalista que naquele momento alerta João Lourenço para o papel e importância do jornalismo e dos jornalistas e, ao mesmo tempo, alerta o Estado para o cumprimento das suas responsabilidades, para o respeito e valorização da classe.



Disse aquilo que todo o jornalista queria ouvir e também aquilo que João Lourenço e os seus auxiliares precisavam de ouvir e de saber. Exigir do PR respeito, consideração e dignidade pelo trabalho dos jornalistas foi, realmente, uma postura nobre e coerente de um profissional da dimensão de Francisco Mendes. Grandes momentos fazem grandes homens. A TPA, que transita do analógico para o digital, a materialização do canal de notícias, a criação de novas e modernas infra-estruturas e meios técnicos, todo este investimento resultante dos tais 35 milhões de dólares, advém da vontade política e visão de João Lourenço e da capacidade de gestão, organização, estratégia, coragem e capacidade de abordagem de Francisco Mendes e da sua equipa.



É importante citar Nuno Caldas "Carnaval", que era o ministro da Comunicação Social em 2019, e agora o actual ministro de tutela, Manuel Homem, cujo empenho, capacidade negocial e conhecimento tecnológico foram importantes para se chegar até aqui. A TPA tem agora o desafio de associar a qualidade de imagem à qualidade de conteúdos. A TPA tem, agora, também o desafio de ter conteúdos actuais e inovadores, ter uma linha editorial livre, plural, isenta, imparcial e independente. Não pode passar a ideia de que a emissão em HD se trata de um mero exercício de cosmética e que vai continuar a ser mais do mesmo. Francisco Mendes está ciente desses desafios, e é preciso cortar certas interferências de instituições palacianas na linha editorial da TPA.

Ter uma TPA com qualidade (de imagem) começa a ser um facto, ter uma TPA com liberdade ainda é um desafio. Acredito que Francisco Mendes possa ser o homem para cumprir tal missão, mas é necessário que se liberte de certas amarras, interferências e imposições externas vindas da Cidade Alta, do ministério de tutela e do "Kremlin". Mas para chegarmos até aqui, devemos reconhecer que tudo foi provocado, que tudo começou com aquele discurso de Francisco Mendes durante a visita de João Lourenço em Novembro de 2019.