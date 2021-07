A celebração este ano do 150º aniversário do nascimento de um empresário como Alfredo da Silva não dirá rigorosamente nada às novas gerações, tanto em Portugal como nas suas antigas colónias.

Mas, a história não deixa de registar a passagem deste empresário por este mundo como um marco que, de uma maneira e de outra, acabou por influenciar a trajetória económica dalguns dos países integrantes do clube da CPLP, que, esta semana, reúne em Luanda os seus mais altos representantes.

Longe vai o tempo em que surgiu a CUF - Companhia União Fabril - o maior e mais diversificado grupo empresarial em Portugal por si fundado em 1865. Porém, o legado deste homem parece destinado a continuar a projectar-se num presente que deve ser trilhado sem vergonha e sem complexos do passado económico agora brilhantemente retratado na obra "Globalização em Português: revoluções e continuidades africanas".

Trata-se de uma investigação de grande fôlego histórico e académico recentemente apresentada em Lisboa pelo Prof. Jorge Braga de Macedo, da Academia de Ciências de Lisboa, do Centro de Globalização e Governação/Nova School of Business and Economics e Ministro das Finanças do XII Governo Constitucional em Portugal; com a colaboração do Prof. Alves da Rocha, um dos fundadores do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e colaborador da secção de Economia da classe de Letras da Academia de Ciências de Lisboa desde 2012; e ainda da Prof. Maria Manuel Rameira, da Academia de Ciências de Lisboa, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food e do Instituto Superior de Agronomia/Universidade de Lisboa.

Agora, que a diplomacia angolana se reduz ao eufemismo da "diplomacia económica", que consiste em andar de mão estendida a pedir empréstimos com juros por vezes incomportáveis e sem as esperadas contrapartidas estratégicas, estudar o percurso do mais paradigmático dos capitalistas da sua época - cujas iniciativas se estenderam ao chamado Ultramar português, (Angola, Moçambique e Guiné-Bissau) talvez nos pudesse levar à redescoberta de uma parte significativa da nossa história económica.

Agora que Angola está confinada "à condição de periferia do sistema económico mundial e observador passivo das grandes transformações" mundiais, o exemplo de Alfredo da Silva talvez se possa erguer como um farol capaz de iluminar, com outra visão e com outras ferramentas, o caminho a seguir pelos nossos empresários.

O tema em que se abalançam Braga de Macedo, Alves da Rocha e Maria Manuel Rameira, centra-se em Alfredo da Silva. Quem é, afinal, esse personagem que, em 1954, fundou em Angola a Confabril?

Nada mais, nada menos do que um "dinossauro heterodoxo" que nasceu em 30 de Junho de 1887, em plena monarquia liberal na Lisboa queirosiana e que, na sua trajectória, mereceria algumas "farpas" de Ramalho Ortigão.

O criador do grupo CUF assistiria à bancarrota da Monarquia portuguesa, à ditadura de Franco, ao Ultimato inglês, que levou ao regicídio e precipitou a revolução republicana, que conduziu, por sua vez, a uma outra bancarrota, ainda pior do que a primeira porque temperada com o anarquismo e "aquartelados".

Com Salazar manteve sempre uma relação "sinuosa" porque Salazar não gostava dos comunistas e desconfiava dos capitalistas. Dir-se-á que manteve com o ditador de Santa Comba Dão, uma relação amistosa, mas nunca íntima.

Enfrentando as adversidades da época, a sua persistência, o espírito visionário e o invulgar empreendedorismo permitiram-lhe erguer um dos mais dinâmicos grupos empresariais portugueses do Século XX, através do incremento e modernização da indústria química e têxtil, de uma aposta nos transportes urbanos e marítimos e ainda de uma arrojada incursão no domínio bancário e na prestação de serviços na área da saúde.

Com o eixo da revolução de Abril, tanto em Portugal como em Angola, fora da órbitra da influência marxista, no momento em que se realiza a Cimeira da CPLP em Luanda começa finalmente a ser possível olhar para a visão de negócios e para a estratégia reformista deste homem, sem as tradicionais lentes negacionistas e pseudo-nacionalistas dos discursos emproados e preconceituosos do passado.

Afinal, a Língua Portuguesa pode ser uma "noite eterna", como escreveu Pessoa/Álvaro de Campos, mas pode ter também a plástica das madrugadas eternas.

É imperioso que assim seja para que o sentimento de lusofilia não mergulhe no mesmo mundo sombrio das "ideologias da identidade, da raça e do género", que desgraçadamente tendem a arrastar-nos para os abismos de um novo obscurantismo cheio de ressentimentos, fracturas e ódios...

Por isso, a dissertação do economista Alves da Rocha, um dos nossos mais brilhantes pedagogos contemporâneos, e a contribuição dada também por Justino Pinto de Andrade, ambos como convidados no Simpósio sobre o legado de Alfredo da Silva, não poderia deixar de merecer a nossa simpatia e uma nota de elogio pela simplicidade linear e grande alcance histórico que encerraram as intervenções destes dois académicos angolanos.

Nesse Simpósio pontificaram também vozes das mais diversas áreas da investigação universitária, entre as quais a do guineense Carlos Lopes, da Academia das Ciências de Lisboa, da The Nelson Mandela School of Public Governance, da Universidade do Cabo, de Maria Paula Diogo, da InsSciDE - Investing a Shared Diplomacy for Europe, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas FC/NOVA e do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia; e de Ana Canas, do Arquivo Histórico Ultramarino, da Direcção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Centros de História/Universidade de Lisboa.

Com a ascensão de Angola à Independência, o seu legado por aqui acabaria por adormecer no colchão de uma deriva que, no dizer de Alves da Rocha, levou o país a fazer um alinhamento por baixo de todos os indicadores económicos.

A concepção socialista da Independência de Angola, vista à luz das intervenções feitas durante este Simpósio, é hoje tida como o "bulldozer" que, impulsionado por uma clique de fraseologia soviético-cubana, arrasou a economia, reduziu a sociedade ao nível da miséria espiritual e material mais abjecta e que, a coberto de uma visão totalitária do poder, acabou por adubar uma guerra civil sem precedentes no continente africano.

