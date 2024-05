Sorriso Crónico: As bolsas dos estudantes

Em Angola, a história dos estudantes bolseiros é tão antiga quanto a própria independência. Desde os primeiros anos da República, o governo investe na formação de quadros no estrangeiro, concedendo bolsas de estudo a jovens com o objectivo de impulsionar o desenvolvimento do país.

No entanto, essa história nem sempre tem um final feliz. Muitos desses estudantes, depois de se formarem e criarem raízes nos países de acolhimento, decidem não regressar a Angola. Alguns formam famílias, constroem carreiras e se integram completamente nas suas novas sociedades, enquanto outros simplesmente se sentem mais realizados e com mais oportunidades fora do país natal. As terras estrangeiras são, por vezes, mais sedutoras e alguns largos bolseiros encontraram oportunidades que fazem os títulos académicos brilhar mais que as estrelas no céu nocturno de Luanda.