Em 2023, o Governo comprou o edifício do Banco Económico, antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), para nele instalar a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPGB). O negócio custou 100 milhões de dólares aos cofres do Estado. A futura sede da ANPG vai agora ser apetrechada por 35 milhões USD, despesa aprovada pelo Presidente da República por ajuste directo.

Agora, o Chefe de estado autorizou, recorrendo a um ajuste directo, uma despesa de 35 milhões de dólares dos Estados Unidos da América para a aquisição de serviços de apetrechamento da futura sede da ANPG.

No despacho presidencial que autoriza a despesa, é delegada competência ao presidente do conselho de administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e a assinatura do contrato.