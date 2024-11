O líder da UNITA elogiou esta segunda-feira, 04, o Presidente cessante Botsuana, Mokgweetsi Masisi, pela postura de Estado demonstrada durante o processo eleitoral, "tendo colocado os interesses nacionais acima das vontades pessoais, garantindo uma transição pacífica do poder".

"O seu sentido de Estado e a sua coragem fortaleceram ainda mais o tecido democrático do Botsuana, o que esperamos servir de exemplo para o nosso continente no seu todo", afirmou o presidente da UNITA Adalberto Costa Júnior.

"Estendo os meus parabéns ao povo do Botsuana pela sua participação no fortalecimento da democracia e comprometimento com eleições livres, justas e pacíficas", acrescentou.

Adalberto Costa Júnior desejou ao recém Presidente eleito, Duma Gideon Boko, êxitos no exercício das novas funções como Chefe de Estado, e que "prossiga fiel e comprometido com o Estado Democrático de Direito".

"Saúdo o Presidente eleito, Duma Gideon Boko e a coligação Umbrella for Democratic Change (UDC), pela histórica vitória nas eleições gerais do Botsuana, ocorridas no dia 30 de Outubro", refere.

Segundo o líder da UNITA, a histórica vitória da Coligação UDC não é apenas uma vitória para o Partido UDC, mas uma vitória para a própria democracia e o mais importante, reflecte a vontade do povo do Botsuana.

Refira-se que o Presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, anunciou que vai demitir-se, ao aceitar a derrota nas eleições legislativas do seu partido, no poder há quase 60 anos.

"Gostaria de felicitar a oposição pela sua vitória e conceder a eleição", declarou o Presidente do Botsuana cessante, Mokgweetsi Masisi, durante uma conferência de imprensa.

Masisi disse que ligou ao líder da Coligação para a Mudança Democrática (UDC, na sigla em inglês), Duma Boko, para o informar de que vai reconhecer a derrota.