O presidente do Grupo Parlamentar da UNITA (GPU) afirma que o MPLA não deve "buscar culpados da sua incapacidade de governação".

Reagindo às declarações do presidente do MPLA, proferidas há duas semanas, sobre o envolvimento da oposição em actos de vandalismo. Liberty Chiyaka disse que "as declarações do Presidente sobre o vandalismo de bens públicos são uma fuga à realidade".

Na reunião com os líderes dos comités de acção do seu partido, realizada no dia 26 de Agosto, o presidente do MPLA, João Lourenço, acusou a oposição de estar por detrás de actos de vandalismo de bens públicos.

