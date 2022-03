Os chefes das missões diplomáticas dos países da União Europeia estiveram hoje reunidos com o ministro das Relações Exteriores para procurar convencer o Governo angolano a assumir uma posição mais próxima da do bloco europeu que condena de forma inequívoca a invasão russa da Ucrânia, avançaram fontes europeias ao Novo Jornal.

Este encontro, que foi solicitado pelos países europeus, teve lugar na tarde desta quinta-feira, 03, no Ministério das Relações Exteriores (MIREX), em Luanda, e ocorreu um dia depois de Angola ter optado pela abstenção na votação global da Assembleia-Geral das Nações unidas onde a resolução de condenação da invasão russa foi aprovada por 141 dos 193 países-membros, com 35 abstenções e cinco votos contra.

Na conversa que o ministro Téte António manteve com os diplomatas europeus, segundo o comunicado emitido pelo MIREX, foram analisadas questões ligadas à "cooperação entre Angola e a União Europeia, com base numa parceria que se quer estratégica nos mais variados domínios".

O documento aponta como um dos temas em destaque neste encontro, entre outros, "o actual conflito que envolve a Federação Russa e a Ucrânia" mas não avança pormenores sobre o conteúdo dos argumentos apresentados.

Todavia, segundo as fontes europeias contactadas pelo Novo Jornal, o objectivo é claramente criar as condições para que Angola, enquanto país com uma relevância reconhecida no continente africano, assuma uma posição clara de condenação da agressão russa à Ucrânia.

Esta pressão diplomática europeia sobre o Executivo angolano surge depois de o MIREX ter, primeiro em comunicado, antes da reunião da AG da ONU, apostado no apelo às partes para optarem pelo diálogo como via de resolução do diferendo, apelando à paz, e depois, na votação em Nova Iorque, ter seguido a via da equidistância, que é como se traduz a abstenção no momento de votar.

No comunicado sobre este encontro, o chefe da diplomacia angolana faz lembrar que estes encontros "não só servem de plataforma para troca de informações úteis sobre matérias de particular importância, mas também concorrem para o reforço e aprofundamento da cooperação existente entre Angola e a União Europeia".

E recorda que "a UE tem sido um forte parceiro de Angola, nos últimos 30 anos, período em que tem apoiado, em específico, o crescimento económico e o desenvolvimento social do país, sobretudo em sectores de interesse comum".

Mas não sobressaiu em nenhum momento se a posição angolana sobre o conflito no leste europeu poderá ou não ser alterada após este encontro.