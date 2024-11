"O Grupo Parlamentar da UNITA tomou conhecimento da decisão do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH), tornada pública a 4 de Novembro, de ter demitido e expulsado mais de 80 funcionários por alegada má conduta ou corrupção", diz o comunicado.

Segundo o documento, o Grupo Parlamentar da UNITA foi contactado por alguns dos visados e também ouviu o Sindicato dos Oficiais de Justiça, que apresentaram um relato diferente da versão tornada pública pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos.

Não sendo da sua competência conhecer recursos de processos disciplinares, o Grupo Parlamentar da UNITA exortou os cidadãos inconformados a utilizarem os mecanismos legais disponíveis para a protecção dos seus direitos constitucionalmente protegidos.

Exortou-os ainda a observar sempre a probidade, a disciplina e a ética no serviço público, pugnando sempre por uma conduta exemplar e participando activamente no combate à corrupção, pela palavra e pelo exemplo.

O Grupo Parlamentar da UNITA entende que "não deve haver dois pesos e duas medidas no tratamento dos casos que configuram corrupção ou má conduta, em que os funcionários de base são expulsos sem apelo nem agravo, enquanto altos dignitários, suspeitos ou acusados de vários crimes de colarinho branco, não são processados com a mesma determinação e celeridade".

"São os casos, por exemplo, de gestores do aparelho do Estado no Gabinete do Presidente da República, no Tribunal Supremo (TS) e na Comissão Nacional Eleitoral (CNE)", diz a nota.

O Grupo Parlamentar da UNITA entende que a credibilidade do combate à corrupção exige uma justiça sem interferência do Poder Executivo e perseguição dos menos equipados, primando a sua acção nos marcos da Constituição e da Lei.