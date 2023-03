O Gabinete de Obras Especiais, uma unidade orçamental pertencente à Casa Militar do Chefe de Estado, abriu um concurso público para o fornecimento e instalação de mobiliário e equipamentos para o edifício do cerimonial da Presidência. Não é avançado o valor, mas o Orçamento Geral do Estado que entrou esta semana em execução prevê cerca de 4,5 milhões de dólares para a rubrica "Reabilitação do edifício cerimonial da Presidência da República".

No anúncio, publicado no Jornal de Angola, mas ausente do portal de contratação, não é avançado o valor do contrato de aquisição de bens móveis e de serviços, e, para aceder às peças do procedimento, como o respectivo caderno de encargos, é necessário desembolsar 200 mil kwanzas.

O Gabinete de Obras Especiais define como critério de adjudicação a proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os factores enunciados nas peças do procedimento (que só podem ser consultadas pagando 200 mil kz). No entanto, no Orçamento Geral do Estado para 2023, consultado pelo Novo Jornal, está prevista a rubrica "Reabilitação do edifício cerimonial da Presidência da República, dotada com 2,3 mil milhões de kwanzas (cerca de 4,5 milhões de dólares).

O Gabinete de Obras Especiais, que foi integrado na Casa Militar do Presidente da República, (em 2022, era considerado um órgão do Governo) foi contemplado neste OGE com 50,9 mil milhões de kwanzas, quase o dobro do cabimentado em 2022 (27,6 mil milhões).